( 1-Sin в квадрате альфа ) tg в квадрате альфа = 1-Cos в квадрате альфа доведіть тотожність

Алгебра
( 1-Sin в квадрате альфа ) tg в квадрате альфа = 1-Cos в квадрате альфа доведіть тотожність
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 1-Sin в квадрате альфа ) tg в квадрате альфа = cos^2 альфа * (sin^2 альфа / cos^2 альфа) = sin^2 альфа = 1 - cos^2 альфа что и требовалось доказать.
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