Средняя линия трапеции равняется 8 см и делится диагональю на два отрезка так, что разница между ними равняется 2 см. Найти основы трапеции.

Геометрия
Средняя линия трапеции равняется 8 см и делится диагональю на два отрезка так, что разница между ними равняется 2 см. Найти основы трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина одного из этих отрезков х см, тогда второго (х+2) см. Тогда х + х + 2 =8; 2х = 6; х = 3 (см) Тогда отрезки 3 см, и 3 + 2 =5 см. Эти отрезки являются средними линиями соответствующих двух треугольников. Тогда верхнее основание равно 2*3=6 см, а нижнее 2*5=10 см. Ответ 6 см и 10 см.
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