в классе число отсутствующих учеников составляет 1/6 асть от числа присутствующих. когда из класса вышел 1 ученик, число отсутствующих составило 20% от числа присутствующих. сколько учеников в классе?
Математика
в классе число отсутствующих учеников составляет 1/6 асть от числа присутствующих. когда из класса вышел 1 ученик, число отсутствующих составило 20% от числа присутствующих. сколько учеников в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. Пусть x — количество присутствующих учеников, тогда отсутствующих — x/6 учеников. После того как один ученик вышел из класса, число отсутствующих учеников стало x/6 + 1. С другой стороны количество отсутствующих учеников равно (x – 1)/5, так как 20% это 0,2=1/5. Получаем уравнение: x/6 + 1 = (x – 1)/5, откуда x = 36. То есть присутствовало в классе 36 человек, а отсутствовало — 6. Следовательно всего учеников — 42.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
В автопарке грузовых машин было в 7 раз больше, чем легковых. Сколько в автопарке легковых машин, если их на 162 меньше, чем грузовых
Математика