Пусть задан график функции y=f(x).Путем какого преобразования получен график функции y=f(x)+55
Алгебра
Пусть задан график функции y=f(x).Путем какого преобразования получен график функции y=f(x)+55
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не помню терминологию, применяемую в учебнике, но суть в том, что график функции y=f(x) подняли вверх по оси Оу на 55 единиц
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