подберите несколько пословиц с краткими прилагательными.раскойте смысл одной из них.

Гость: Гость:

Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож. Сколько ни говори, а с разговору сыт не будешь. Каков мастер, такова и работа. Мала пчелка, да и та работает. Хороша ложка к обеду. По готовой работе вкусен обед. Хорошему мастеру любой материал хорош.-Если ты хорошо делаешь то тебе всё равно из чего Лиха беда — начало. В холе да в почете и всяк умен. Велик, да глуп — так больше бьют. Красна птица пеньем, а человек ученьем. Корень учения горек, да плод его сладок. Ум разумом крепок (красен). Велико ли перо, а большие книги пишет. Мала книга, да мудрость в ней велика. - Не красна сказка письмом — красна вымыслом.