Упраститье вырожение (2а+3х)*(5а-х2)-(а+х2)*(10-3х)найти значении при а=1.6 и х=-0.5
Математика
Упраститье вырожение (2а+3х)*(5а-х2)-(а+х2)*(10-3х)найти значении при а=1.6 и х=-0.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2a+3x5a-x2-a+x210-3x = Изменяем порядок действий. =2a+3x-x2+5a-x2+a-3x+10 = Выносим знак минус из произведения. =2a+3x-x2+5a+x2+a3x-10 = Раскрываем скобки. =-2ax2+10a2-3x3+15ax+3x3-10x2+3ax-10a = Раскрываем скобки. =-2ax2+10a2-3x3+15ax+3x3-10x2+3ax-10a = Приводим подобные члены. =-2ax2+10a2+18ax-10x2-10a подставим а=1.6 и х=-0.5 ответ = -1,5
Гость:
(2а+3х)*(5а-х2)-(а+х2)*(10-3х) = 10а^2 - 2ах^2 +15ах - 3х^3 - 10а + 3ах - 10х^2 + 3х^3 = 10а^2 - 2ах^2 +18ах - 10а - 10х^2 = [ а=1,6 и х=-0,5] =10*1,6^2- 2*1,6*(-0,5)^2 +18*1,6*(-0,5) - 10*1,6 - 10*(-0,5)^2 = 25,6 - 0,8 - 14,4 - 16 - 2,5 = - 8,1
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