В равнобедренном треугольнике с периметром 56 см основание относится к боковой стороне как 2:3 найдите стороны треугольника

Геометрия
В равнобедренном треугольнике с периметром 56 см основание относится к боковой стороне как 2:3 найдите стороны треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна часть х см, тода основание 2х см, а боковые стороны по 3х см. Найдём периметр. 8х см. Найдём одну часть 56: 8= 7 см Тогда основание 14 см , а боковые стороны по 21 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
володя прочитал 234 страницы,что состовляет 36% всей книги.сколько страниц в этой книге?
Ответить
Русский язык
подберите несколько пословиц с краткими прилагательными.раскойте смысл одной из них.
Ответить
Математика
Упраститье вырожение (2а+3х)*(5а-х2)-(а+х2)*(10-3х)найти значении при а=1.6 и х=-0.5
Ответить
Математика
в классе число отсутствующих учеников составляет 1/6 асть от числа присутствующих. когда из класса вышел 1 ученик, число отсутствующих составило 20...
Ответить
Алгебра
Пусть задан график функции y=f(x).Путем какого преобразования получен график функции y=f(x)+55
Ответить