В равнобедренном треугольнике с периметром 56 см основание относится к боковой стороне как 2:3 найдите стороны треугольника
Геометрия
В равнобедренном треугольнике с периметром 56 см основание относится к боковой стороне как 2:3 найдите стороны треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна часть х см, тода основание 2х см, а боковые стороны по 3х см. Найдём периметр. 8х см. Найдём одну часть 56: 8= 7 см Тогда основание 14 см , а боковые стороны по 21 см.
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