На 21 га посажен картофель. Определите, какой урожай предполагается собрать, учитывая, что с контрольного квадратного участка со стороной 5 м собрали 55 кг картофеля.
Математика
На 21 га посажен картофель. Определите, какой урожай предполагается собрать, учитывая, что с контрольного квадратного участка со стороной 5 м собрали 55 кг картофеля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь контрольного участка 25 кв м. 21 га = 210000кв.м Найдём урожайность с 1 кв м 55 : 25=2,2 кг а 210000*2,2 =462000 кг картофеля или 462 т.
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