один из внешних углов треугольника равен 100 градусов.Найдите внутренние углы треугольника

Геометрия
один из внешних углов треугольника равен 100 градусов.Найдите внутренние углы треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних не смежных с ним . Смежный с ним угол внутренний 80 гадусов, треугольник наверное равнобедренный? Так?. тогда два других угла по 50 градусов.
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