(составь условие) курица за месяц снесла 23 яйца,а индюшка -на 8 яиц меньше.6 индюшиных яиц использовали для приготовления печенья,а остальные сдали в инкубатор.сколько индюшиных яиц сдали в инкубатор?
Математика
(составь условие) курица за месяц снесла 23 яйца,а индюшка -на 8 яиц меньше.6 индюшиных яиц использовали для приготовления печенья,а остальные сдали в инкубатор.сколько индюшиных яиц сдали в инкубатор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К-23 шт И-? на 8 шт м П- 6 шт Ост-? 1)23-8=15 2)15-6=9
Гость:
23-8=15(шт)снесла индюшиных яиц. 15-6=9(шт)сдали в инкубатор. Ответ:9штук сдали в инкубатор.
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