(составь условие) курица за месяц снесла 23 яйца,а индюшка -на 8 яиц меньше.6 индюшиных яиц использовали для приготовления печенья,а остальные сдали в инкубатор.сколько индюшиных яиц сдали в инкубатор?

Математика

(составь условие) курица за месяц снесла 23 яйца,а индюшка -на 8 яиц меньше.6 индюшиных яиц использовали для приготовления печенья,а остальные сдали в инкубатор.сколько индюшиных яиц сдали в инкубатор?

Автор: Гость