решить графически уравнение корень из х = 2-х

Алгебра
решить графически уравнение корень из х = 2-х
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