из 20 кг. яблок получается 16 кг яблочного пюре. Сколько яблочного пюре получится из 45 кг. яблок
Математика
из 20 кг. яблок получается 16 кг яблочного пюре. Сколько яблочного пюре получится из 45 кг. яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20---100% 16---? 16*100/20=80% 45---100% ?----80% 45*80/100=36 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника равна ДЕВЯТЬ ВОСЬМЫХ метра,а его ширина ПЯТЬ ВОСЬМЫХ метров.Найди периметр прямоугольника.
Математика
На 21 га посажен картофель. Определите, какой урожай предполагается собрать, учитывая, что с контрольного квадратного участка со стороной 5 м собра...
Математика
(составь условие) курица за месяц снесла 23 яйца,а индюшка -на 8 яиц меньше.6 индюшиных яиц использовали для приготовления печенья,а остальные сдал...