из 20 кг. яблок получается 16 кг яблочного пюре. Сколько яблочного пюре получится из 45 кг. яблок

Математика

из 20 кг. яблок получается 16 кг яблочного пюре. Сколько яблочного пюре получится из 45 кг. яблок

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