Начерти квадраты, длина стороны которого 3 см. Раздели их на равные части так, чтобы можно было закрасить одну девятую его часть, одну третью.

Математика
Начерти квадраты, длина стороны которого 3 см. Раздели их на равные части так, чтобы можно было закрасить одну девятую его часть, одну третью.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рисунок прикрепила делим сначала на полоски, потом на квадратики и закрашиваем сначала 1 полоску. потом 1 квадратик
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