Начерти квадраты, длина стороны которого 3 см. Раздели их на равные части так, чтобы можно было закрасить одну девятую его часть, одну третью.

Математика

Начерти квадраты, длина стороны которого 3 см. Раздели их на равные части так, чтобы можно было закрасить одну девятую его часть, одну третью.

Автор: Гость