двое мальчиков бросали мяч в корзину. один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий.а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.найдите для каждого мальчика какую часть составляли попадания числу бросков.чей результат лучше.

Математика
двое мальчиков бросали мяч в корзину. один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий.а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.найдите для каждого мальчика какую часть составляли попадания числу бросков.чей результат лучше.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какую часть попаданий выиграл первый 13\20 , а второй 15\26. Сравним результаты. 13\20 и 15\26 Общий знаменатель 260 дополнительные множители 13 и 10 тогда 169\260 и 150 \ 260 . Лучше результат у первого.
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