двое мальчиков бросали мяч в корзину. один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий.а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.найдите для каждого мальчика какую часть составляли попадания числу бросков.чей результат лучше.

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Какую часть попаданий выиграл первый 13\20 , а второй 15\26. Сравним результаты. 13\20 и 15\26 Общий знаменатель 260 дополнительные множители 13 и 10 тогда 169\260 и 150 \ 260 . Лучше результат у первого.