двое мальчиков бросали мяч в корзину. один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий.а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.найдите для каждого мальчика какую часть составляли попадания числу бросков.чей результат лучше.
Математика
двое мальчиков бросали мяч в корзину. один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий.а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.найдите для каждого мальчика какую часть составляли попадания числу бросков.чей результат лучше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какую часть попаданий выиграл первый 13\20 , а второй 15\26. Сравним результаты. 13\20 и 15\26 Общий знаменатель 260 дополнительные множители 13 и 10 тогда 169\260 и 150 \ 260 . Лучше результат у первого.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из двух листов бумаги можно сделать 6одинаковых фонариков.сколько таких фонариков можно сделать из 8 ми таких листов.
Математика
На 21 га посажен картофель. Опредилите, какой урожай предпологается собрать, учитывая, что с контрольного квадратного участка со стороной 5 м собра...
Математика