1.Представьте число 50625 в виде произведения степеней простых чисел.
Алгебра
1.Представьте число 50625 в виде произведения степеней простых чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50625=5^4*3^4
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