Нужно разлить виноградный сок в банки ёмкостью 2 литра или ёмкостью 3 литра. Если разлить сок в банки емкостью 2 литра, то понадобится на 2 банки больше, чем банок емкостью 3 литра.Сколько литров виноградного сока нужно разлить?

Математика

Нужно разлить виноградный сок в банки ёмкостью 2 литра или ёмкостью 3 литра. Если разлить сок в банки емкостью 2 литра, то понадобится на 2 банки больше, чем банок емкостью 3 литра.Сколько литров виноградного сока нужно разлить?

Автор: Гость