Нужно разлить виноградный сок в банки ёмкостью 2 литра или ёмкостью 3 литра. Если разлить сок в банки емкостью 2 литра, то понадобится на 2 банки больше, чем банок емкостью 3 литра.Сколько литров виноградного сока нужно разлить?
Математика
Нужно разлить виноградный сок в банки ёмкостью 2 литра или ёмкостью 3 литра. Если разлить сок в банки емкостью 2 литра, то понадобится на 2 банки больше, чем банок емкостью 3 литра.Сколько литров виноградного сока нужно разлить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - количество литров сока. Тогда 2-литровых банок понадобится (х/2) штук, а 3-х литровых (х/3) штук. По условию задачи: (х/3)+2=(х/2) (х/2)-(х/3)=2 х/6=2 х=2*6 х=12 Ответ: 12 литров
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