сочинение.Мой любимый цветок.
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сочинение.Мой любимый цветок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравятся полевые ромашки и гордые гладиолусы. Ромашки - это неизменные цветы наших лугов. Существует много разновидностей ромашек. Особенно мне нравятся маленькие солнышки, дружной семейкой колышущиеся от ветра на высоких тонких стебельках. Сорвешь один стебель, а в руках - целый букет. Листьев на таких стеблях совсем немного, и их не замечаешь. А каждый цветок - беленькое платьице с желтой сердцевиной. Ромашки - очень нежные и трепетные цветы. Без воды их головки поникают и, кажется, вот-вот погибнут. Для меня ромашки - воплощение хрупкой женственности. Совсем другое дело гладиолусы. Это мужской цветок. Высокой, крепкой стрелой взмывает он вверх. Последовательно, один за другим снизу начинают раскрываться бутоны на его стебле. Насыщенные тона у соцветия постепенно переходят к более светлой окраске там, где цветок разворачивается, демонстрируя сложную конфигурацию своей формы. Узкие жесткие листья, поднимаясь вдоль стебля, укрепляют его. Такой цветок не согнется даже от сильного ветра. Для меня он - символ мужской целеустремленности и стойкости.
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