В столовую завезли булочки. Одну четвертую их количества с творогом; две третьих с мясом, остальные с повидлом. Какая часть булочек с повидлом?

Математика

В столовую завезли булочки. Одну четвертую их количества с творогом; две третьих с мясом, остальные с повидлом. Какая часть булочек с повидлом?

Автор: Гость