В столовую завезли булочки. Одну четвертую их количества с творогом; две третьих с мясом, остальные с повидлом. Какая часть булочек с повидлом?
Математика
В столовую завезли булочки. Одну четвертую их количества с творогом; две третьих с мясом, остальные с повидлом. Какая часть булочек с повидлом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём какая часть булочек с мясом и творогом. 1\4+2\3=11\12. 1- 11\12=1\12 часть с повидлом.
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