площать прямоугольника 640 м кв,а длина одной из его сторон 40м.найди площать квадрата ,периметр которого равен периметру прямоугольника.

Математика

площать прямоугольника 640 м кв,а длина одной из его сторон 40м.найди площать квадрата ,периметр которого равен периметру прямоугольника.

Автор: Гость