площать прямоугольника 640 м кв,а длина одной из его сторон 40м.найди площать квадрата ,периметр которого равен периметру прямоугольника.

Математика
площать прямоугольника 640 м кв,а длина одной из его сторон 40м.найди площать квадрата ,периметр которого равен периметру прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
640:40= 16 см вторая сторона прямоугольника Его периметр ( 16+40)*2=112 Найдём сторону квадрата 112:4=28 см сторона квадрата. Его площадь 28*28=784 кв.см
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