в вазу положили 12 груш,а в коробку - на 40 больше.сколько всего груш положили?
Математика
в вазу положили 12 груш,а в коробку - на 40 больше.сколько всего груш положили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40+12=52 2)52+12=64
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В столовую завезли булочки. Одну четвертую их количества с творогом; две третьих с мясом, остальные с повидлом. Какая часть булочек с повидлом?
Математика
прямоугольник 640кв.м Длина стороны 40м найти площадь квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника
Русский язык
Математика
Нужно разлить виноградный сок в банки ёмкостью 2 литра или ёмкостью 3 литра. Если разлить сок в банки емкостью 2 литра, то понадобится на 2 банки б...