9x-4x+39=94
Математика
9x-4x+39=94
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x+39=94; 5x=94-39; 5x=55; x=11.
Гость:
9х-4х=94-39 5х=55 х=55:5 х=11
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