200 учебников разделили поровну между учениками двух классов.В Одном классе 24 ученика,а во втором -26,Сколько учебников получил каждый ученик?
Математика
200 учебников разделили поровну между учениками двух классов.В Одном классе 24 ученика,а во втором -26,Сколько учебников получил каждый ученик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нам нужно узнать сколько было учеников в общем. Для этого складываем 24+26=50, теперь 200 нужно разделить на 50 учеников =4 учебника Ответ :по 4 учебника
Гость:
24+26=50 200:50=4
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