Нарисуй круг радиусом 3 клетки. Перенеси его на 9 клеточек вниз, потом на 7 клеточек вправо, а потом на 5 клеточек вверх. Каким одним преобразованием можно заменить все эти преоброзования?

Математика
Нарисуй круг радиусом 3 клетки. Перенеси его на 9 клеточек вниз, потом на 7 клеточек вправо, а потом на 5 клеточек вверх. Каким одним преобразованием можно заменить все эти преоброзования?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 клеточек в право, и 4 клетоски вниз =)
Гость:
Можно перенести на 4 клетоски вниз и на 7 клеточек в право
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