Відстань між двома пристанями 130км.Від цих пристаней назустріч один одному пливуть 2 теплоходи.Яка відстань буде між ними,коли один пройде50км ,а інший 40км???
Математика
Відстань між двома пристанями 130км.Від цих пристаней назустріч один одному пливуть 2 теплоходи.Яка відстань буде між ними,коли один пройде50км ,а інший 40км???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50 +40 = 90 км - расстояние пройденное двумя теплоходами 2) 130 - 90 = 40 км расстояние между теплоходами
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