Відстань між двома пристанями 130км.Від цих пристаней назустріч один одному пливуть 2 теплоходи.Яка відстань буде між ними,коли один пройде50км ,а інший 40км???

Математика

Відстань між двома пристанями 130км.Від цих пристаней назустріч один одному пливуть 2 теплоходи.Яка відстань буде між ними,коли один пройде50км ,а інший 40км???

Автор: Гость