как можно провести в треугольнике один отрезок так что бы получилось три треугольника
Математика
как можно провести в треугольнике один отрезок так что бы получилось три треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
просто проведи с любой вершины отрезок к противоположной стороне ипощетай треугольники
Гость:
дан треугольник АВС, из любой вершины проведем прямую к противоположной стороне и получим точку О. В результате имеем три треугольника: АВС, АВО, ВОС.
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