опредилить степени окесления атомов элементов в химических соединениях: Ca Cl2
Химия
опредилить степени окесления атомов элементов в химических соединениях: Ca Cl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для соединения CaCl2 степени окисления: кальций - плюс два; хлор - минус один
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