2(x-1)+3(x+2)=5x+4
Математика
2(x-1)+3(x+2)=5x+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x-2+3x+6=5x+4 5x+4=5x+4 Ответ х-любое
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