Знайдіть градусну і радіанну міри кута, який доповнюе кут 135 градусів до повного.
Алгебра
Знайдіть градусну і радіанну міри кута, який доповнюе кут 135 градусів до повного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повний кут рівний 180 градусам або 3,1416 радіанам Невідомий кут буде мати 180-135=45 градусів 45*3,1416/180=0,7854 (або Пі/4)
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