в ядре атома углерода содержится 12 частиц.Вокруг ядра движутся 6 электронов.Сколько в ядре этого атома протонов и сколько нейтронов?

Физика

в ядре атома углерода содержится 12 частиц.Вокруг ядра движутся 6 электронов.Сколько в ядре этого атома протонов и сколько нейтронов?

Автор: Гость