в ядре атома углерода содержится 12 частиц.Вокруг ядра движутся 6 электронов.Сколько в ядре этого атома протонов и сколько нейтронов?
Физика
в ядре атома углерода содержится 12 частиц.Вокруг ядра движутся 6 электронов.Сколько в ядре этого атома протонов и сколько нейтронов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 протонов 6 нейтронов
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