Масса каждого из четырех новорожденных телят была следующей: 9 кг 800г, 12 кг 700г, 11 кг 500г, 10 кг 600г. Узнай среднюю массу новорожденного теленка.

Гость: Гость:

Сначала переведем все меры в килограммы. 9 кг 800 г= 9,8 кг 12кг 700г=12,7 кг 11 кг 500 г= 11,5 кг 10 кг 600г = 10,6 кг (9,8+ 12,7+ 11,5+ 10,6) /4= 11,15 кг 11,15 кг= 11 кг 150 г