начните составление таблицы "Национально-освободительная война украинского народа середины 17 века"

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Национально-освободительная война украинского народа середины 17 века" проходила под началом Богдана Хмельницкого при помощи крестян козаков и кримского войска . Во главе \Богдан Хмельницкий/ Бой под Берестечком Победа Договор с кримом Подписан