(a-b)(a+b)
Алгебра
(a-b)(a+b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это разность квадратов будет а в квадрате минус в в квадрате.
Гость:
это будет (а-b)в квадрате
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