КТО ТАКОЙ ЛЕРМОНТОВ?

Гость: Гость:

лермонтов-поэт, драматург, художник, прозаик, офицер. родился в семье богатой наследници м.м. арсеньевой и армейского капитана ю.п. лермонтова. рання смерть матери и ссора отца с бабушкой поэта сказалось на том что лермонтов рос с бабушкой е.а. арсеньевой