КТО ТАКОЙ ЛЕРМОНТОВ?
Литература
КТО ТАКОЙ ЛЕРМОНТОВ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лермонтов-поэт, драматург, художник, прозаик, офицер. родился в семье богатой наследници м.м. арсеньевой и армейского капитана ю.п. лермонтова. рання смерть матери и ссора отца с бабушкой поэта сказалось на том что лермонтов рос с бабушкой е.а. арсеньевой
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