найти гипотенузу прямоугольного треугольника по данным катетам a и b: a)a=6.b=8..

Геометрия
найти гипотенузу прямоугольного треугольника по данным катетам a и b: a)a=6.b=8..
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
квадрат гипотенузы равен сумме кватдратов катетов 36+64=100 ответ 10
Гость:
за теоремой пифагора гипотенуза в квадрате = 6в квадрате+8 в квадрате=36+64=100 следовательно гипотенуза =корень из 100=10 ответ:10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
начните составление таблицы "Национально-освободительная война украинского народа середины 17 века"
Ответить
Алгебра
(a-b)(a+b)
Ответить
Литература
КТО ТАКОЙ ЛЕРМОНТОВ?
Ответить
Математика
Завод выпустил в январе 3400 тракторов, в феврале - 3300, а в марте - 3800 тракторов. Сколько тракторов в среднем выпускал завод за месяц?
Ответить
Математика
З двох міст, відстань між якими 400 км, одночасно вирушили назустрич одна одній вантажівки і зустрілися через 4 години.Швидкість однієї з них 52 км...
Ответить