найти гипотенузу прямоугольного треугольника по данным катетам a и b: a)a=6.b=8..
Геометрия
найти гипотенузу прямоугольного треугольника по данным катетам a и b: a)a=6.b=8..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
квадрат гипотенузы равен сумме кватдратов катетов 36+64=100 ответ 10
Гость:
за теоремой пифагора гипотенуза в квадрате = 6в квадрате+8 в квадрате=36+64=100 следовательно гипотенуза =корень из 100=10 ответ:10
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