разобрать морфологически прилагательное прибрежную осоку

Гость: Гость:

Прибрежную- прил. I.Осоку (какую?) прибрежную Н.ф.- прибрежный. II. Пост.пр: относит.; непост.пр.: В ж.р, в ед.чис., в вин.падеж. III. Осоку (какую?) прибрежную. Подчеркнуть как определение