разобрать морфологически прилагательное прибрежную осоку

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разобрать морфологически прилагательное прибрежную осоку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибрежную- прил. I.Осоку (какую?) прибрежную Н.ф.- прибрежный. II. Пост.пр: относит.; непост.пр.: В ж.р, в ед.чис., в вин.падеж. III. Осоку (какую?) прибрежную. Подчеркнуть как определение
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