Для изготовления 10 деталей требуется 3 1/3 кг металла сколько металла пойдёт на изготовление 12 таких деталей

Математика

Для изготовления 10 деталей требуется 3 1/3 кг металла сколько металла пойдёт на изготовление 12 таких деталей

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