Для изготовления 10 деталей требуется 3 1/3 кг металла сколько металла пойдёт на изготовление 12 таких деталей  

Математика
Для изготовления 10 деталей требуется 3 1/3 кг металла сколько металла пойдёт на изготовление 12 таких деталей  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для изготовления одной детали требуется (3 1/3) /10= (10/3) *(1/10)=1/3 (кг) Для изготовления 12 деталей потребуется 12*(1/3)=4 (кг) Ответ: 4 кг.
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