Всадник, двигаясь со скоростью 18 км в час, преодолел некоторое расстояние за 1,5ч. За какое время проедет это расстояние экипаж,скорость которого на 3км в час меньше скорости всадника?
Математика
Всадник, двигаясь со скоростью 18 км в час, преодолел некоторое расстояние за 1,5ч. За какое время проедет это расстояние экипаж,скорость которого на 3км в час меньше скорости всадника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=18 km/ч T1=1,5 ч S1=27 km V2=15 km/ч S2=27 km T2=S2/V2=27/15=1,8 ч
Гость:
1)18 км/ч * 1,5 ч = 27 км 2)18-3=15 км/ч 3) 27км : 15 км/ч =1,8ч = 1 ч 48 мин
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