Всадник, двигаясь со скоростью 18 км в час, преодолел некоторое расстояние за 1,5ч. За какое время проедет это расстояние экипаж,скорость которого на 3км в час меньше скорости всадника?

Математика

Всадник, двигаясь со скоростью 18 км в час, преодолел некоторое расстояние за 1,5ч. За какое время проедет это расстояние экипаж,скорость которого на 3км в час меньше скорости всадника?

Автор: Гость