в саду растут 7 яблонь и 5 слив. Найди отношение числа слив к числу всех деревьев в саду

Математика
в саду растут 7 яблонь и 5 слив. Найди отношение числа слив к числу всех деревьев в саду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 12 деревьев, тогда отношение числа слив к числу всех деревьев в саду равно 5/12
Гость:
5+7=12 12/5
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