было продано 14700 экземпляров газет,что составляет СЕМЬ ДЕСЯТЫХ ВСЕГО ТИРАЖА.ГОРОДСКИЕ ПОДПИСЧИКИ получили две седьмых всего тиража.сколько экземпляров газет получили городские подписчики

Математика

было продано 14700 экземпляров газет,что составляет СЕМЬ ДЕСЯТЫХ ВСЕГО ТИРАЖА.ГОРОДСКИЕ ПОДПИСЧИКИ получили две седьмых всего тиража.сколько экземпляров газет получили городские подписчики

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