было продано 14700 экземпляров газет,что составляет СЕМЬ ДЕСЯТЫХ ВСЕГО ТИРАЖА.ГОРОДСКИЕ ПОДПИСЧИКИ получили две седьмых всего тиража.сколько экземпляров газет получили городские подписчики

Математика
было продано 14700 экземпляров газет,что составляет СЕМЬ ДЕСЯТЫХ ВСЕГО ТИРАЖА.ГОРОДСКИЕ ПОДПИСЧИКИ получили две седьмых всего тиража.сколько экземпляров газет получили городские подписчики
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 700/ семь десятых= 14700 * десять седьмых= 21 000 экземпляров это весь тираж. 21 000* две седьмых= 6000 экземпляров получили городские подписчики.
Гость:
14700 * 10 / 7 = 21000 - весь тираж 21000 / 7 * 2 = 6000 - получили подписчики
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина отрезка АВ равна 8 см.Начертите отрезок,длина которого равна а)3 - длины отрезка АВ ...
Ответить
Математика
Учитель подготовил для контрольной работы 42 карточки пяти цветов: белого, жёлтого, зелёного, красного, синего. Сложив все карточки в этой последов...
Ответить
Алгебра
на одном складе было 185 т угля,а на другом 237 т.первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля,а второй по 18 т.через сколько дней на втором ...
Ответить
Математика
в саду растут 7 яблонь и 5 слив. Найди отношение числа слив к числу всех деревьев в саду
Ответить
Математика
Всадник, двигаясь со скоростью 18 км в час, преодолел некоторое расстояние за 1,5ч. За какое время проедет это расстояние экипаж,скорость которого ...
Ответить