было продано 14700 экземпляров газет,что составляет СЕМЬ ДЕСЯТЫХ ВСЕГО ТИРАЖА.ГОРОДСКИЕ ПОДПИСЧИКИ получили две седьмых всего тиража.сколько экземпляров газет получили городские подписчики
Математика
было продано 14700 экземпляров газет,что составляет СЕМЬ ДЕСЯТЫХ ВСЕГО ТИРАЖА.ГОРОДСКИЕ ПОДПИСЧИКИ получили две седьмых всего тиража.сколько экземпляров газет получили городские подписчики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 700/ семь десятых= 14700 * десять седьмых= 21 000 экземпляров это весь тираж. 21 000* две седьмых= 6000 экземпляров получили городские подписчики.
Гость:
14700 * 10 / 7 = 21000 - весь тираж 21000 / 7 * 2 = 6000 - получили подписчики
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