Учитель подготовил для контрольной работы 42 карточки пяти цветов: белого, жёлтого, зелёного, красного, синего. Сложив все карточки в этой последовательности (б, ж, з, к, с, б, ж, ...), он пронумеровал их все подряд, начиная с ...

Математика

Учитель подготовил для контрольной работы 42 карточки пяти цветов: белого, жёлтого, зелёного, красного, синего. Сложив все карточки в этой последовательности (б, ж, з, к, с, б, ж, ...), он пронумеровал их все подряд, начиная с номера 1. Какого цвета карточка с номером 24? с номером 38? с номером 10? последняя карточка?

Автор: Гость