Через большую трубу бассейна наполняется за 9 ч ,а через маленькую -за 12 ч.Какую часть бассейна останется наполнить после 4 ч совместной работы обеих труб.
Математика
Через большую трубу бассейна наполняется за 9 ч ,а через маленькую -за 12 ч.Какую часть бассейна останется наполнить после 4 ч совместной работы обеих труб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем объем бассейна за 1, тогда за 1 час большая труба заполняет 1/9 часть бассейна, а маленькая труба заполняет за 1 час 1/12 часть бассейна. Вместе за 1 час трубы заполнят 1/9+1/12=(4+3)/36=7/36 бассейна, а за 4 часа совместной работы они заполнят 7/9 бассейна. Т.е. после совместной 4 часовой работы труб останется за полнить 1-7/9=2/9 бассейна. Ответ: 2/9.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Портниха сшила5женских и столько же детских платьев.На каждое женское платье она израсходовала3м ткани,а на каждое детское-2м.Ск-ко ткани израсходо...
Математика
выставка керамических изделий занимала три зала общей площадью 630 кв.м площадь первого зала на 10 кв.м больше площади второго зала и на 10 квюм ме...
Биология
Математика