что такое перитонит?
Биология
что такое перитонит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перитонит-воспаление брюшины,сопровождающееся как местными,так и общими симптомами,частое осложнение хирургич.заболеван.органов брюшной полости
Гость:
воспаление брюшины . Возникает вследствие острого аппендицита, прободной язвы желудка или 12-перстной кишки, кишечной непроходимости и некоторых др. заболеваний органов брюшной полости или их травм, а также осложнений хирургических вмешательств (послеоперационный П.). Возбудители П.— Кокки, Кишечная палочка. П., обусловленные последней,— так называемые каловые перитониты (например, при деструктивных аппендицитах или прободении опухоли кишки), отличаются наиболее тяжёлым течением.
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