Портниха сшила5женских и столько же детских платьев.На каждое женское платье она израсходовала3м ткани,а на каждое детское-2м.Ск-ко ткани израсходовала портниха?
Математика
Портниха сшила5женских и столько же детских платьев.На каждое женское платье она израсходовала3м ткани,а на каждое детское-2м.Ск-ко ткани израсходовала портниха?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * 5 = 15 (м) - израсходовала на 5 женских платьев 2 * 5 = 10 (м) - израсходовала на 5 детских платьев 15 + 10 = 25 (м) - израсходовала всего
Гость:
Если женских и детских платьев она сщила одинаково, то количество детских платьев 5. 5*3=15 м она израсходовала на женские платья. 5*2=10 м она израсходовала на детские платья. 15+10= 25 м всего израсходовано.
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