Портниха сшила5женских и столько же детских платьев.На каждое женское платье она израсходовала3м ткани,а на каждое детское-2м.Ск-ко ткани израсходовала портниха?

3 * 5 = 15 (м) - израсходовала на 5 женских платьев 2 * 5 = 10 (м) - израсходовала на 5 детских платьев 15 + 10 = 25 (м) - израсходовала всего

Гость: Гость:

Если женских и детских платьев она сщила одинаково, то количество детских платьев 5. 5*3=15 м она израсходовала на женские платья. 5*2=10 м она израсходовала на детские платья. 15+10= 25 м всего израсходовано.