В кинотеатре число мест в ряду на 8 больше числа рядов. Сколько рядов в кинотеатре,если всего в нем имеется 884 места

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В кинотеатре число мест в ряду на 8 больше числа рядов. Сколько рядов в кинотеатре,если всего в нем имеется 884 места

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