В кинотеатре число мест в ряду на 8 больше числа рядов. Сколько рядов в кинотеатре,если всего в нем имеется 884 места
Алгебра
В кинотеатре число мест в ряду на 8 больше числа рядов. Сколько рядов в кинотеатре,если всего в нем имеется 884 места
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - число рядов в кинотеатре х+8 - количество мест в ряду х*(х+8)=884 х^2 +8х-884=0 х=26 рядов в кинотеатре х= - 22 26+8 =34 места в 1 ряду 36 * 34 = 884 мест в кинотеатре
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