ширина кабинета-4 м,длинна-6 см 60см,высота-3м.Сколько рулонов обоев нужно для оклеивания стен и потолка,если в одном рулоне 10кв.м-?
Математика
ширина кабинета-4 м,длинна-6 см 60см,высота-3м.Сколько рулонов обоев нужно для оклеивания стен и потолка,если в одном рулоне 10кв.м-?
Ответ(ы) на вопрос:
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((4*3)+(4*3)+(6,60*3)+(6,60*3)+(4*6,60)+(4*6,60))/10=11,64
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