ширина кабинета-4 м,длинна-6 см 60см,высота-3м.Сколько рулонов обоев нужно для оклеивания стен и потолка,если в одном рулоне 10кв.м-?

Математика

ширина кабинета-4 м,длинна-6 см 60см,высота-3м.Сколько рулонов обоев нужно для оклеивания стен и потолка,если в одном рулоне 10кв.м-?

Автор: Гость