из овощехранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови :что состовляло одну шестую часть всей моркови , сколько ящиков моркови было в овощехранилище? сколько ящиков моркови осталось?

Математика

из овощехранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови :что состовляло одну шестую часть всей моркови , сколько ящиков моркови было в овощехранилище? сколько ящиков моркови осталось?

Автор: Гость