из овощехранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови :что состовляло одну шестую часть всей моркови , сколько ящиков моркови было в овощехранилище? сколько ящиков моркови осталось?
Математика
из овощехранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови :что состовляло одну шестую часть всей моркови , сколько ящиков моркови было в овощехранилище? сколько ящиков моркови осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70 : 1/6 = 70 * 6 = 420 ящиков было в хранилище. 420-70=350 ящиков осталось.
Гость:
так как 1/6 всей моркови составили 70 ящиков, то всей моркови было 70 * 6 = 420 ящиков,а после отправки в магазин осталось 420 - 70 = 350 ящиков ответ в хранилище осталось 350 ящиков моркови
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