спишите текст.укажите род,число и падеж имён прилагательных. в лесу живёт большой пёстрый дятел. его называют лесным доктором.с утра до позднего вечера работает дятел.своим крепким клювом он несколько дней долбит дерево,пока не...

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спишите текст.укажите род,число и падеж имён прилагательных. в лесу живёт большой пёстрый дятел. его называют лесным доктором.с утра до позднего вечера работает дятел.своим крепким клювом он несколько дней долбит дерево,пока не получится круглое дупло.а потом длинным языком достаёт насекомых из глубокого отверстия.

Автор: Гость