спишите текст.укажите род,число и падеж имён прилагательных. в лесу живёт большой пёстрый дятел. его называют лесным доктором.с утра до позднего вечера работает дятел.своим крепким клювом он несколько дней долбит дерево,пока не...

Русский язык
спишите текст.укажите род,число и падеж имён прилагательных. в лесу живёт большой пёстрый дятел. его называют лесным доктором.с утра до позднего вечера работает дятел.своим крепким клювом он несколько дней долбит дерево,пока не получится круглое дупло.а потом длинным языком достаёт насекомых из глубокого отверстия.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
большой,пестрый-ед.ч, муж.род ,им.падеж лесным,крепким,длинным-ед.ч,муж.род.творит.падеж позднего,глубокого-ед.ч муж.род, род.падеж круглое-ед.ч ср.род,им.падеж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Определите значение углов sin 315 градусов, tg 315 градусов
Ответить
Математика
объем ящика для игрушек который имеет форму куба равен 64 дм3, найди длину ребра куба
Ответить
Алгебра
Произведение двух натуральных чисел, одно из которых на 5 меньше другого, равно 84. Найдите эти числа.
Ответить
Математика
НОД чисел 104 и 121
Ответить
Математика
из овощехранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови :что состовляло одну шестую часть всей моркови , сколько ящиков моркови было в овощехранили...
Ответить