Определите значение углов sin 315 градусов, tg 315 градусов

Геометрия
Определите значение углов sin 315 градусов, tg 315 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.sin(315) = 0.745133265 2.tg(315) = 1.1172827
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