одна бригада рабочих заасфальтировала 5км 060м шоссе,другая бригада -на 2км 280м больше.осталось покрыть асфальтом 965м шоссе.какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?
Математика
одна бригада рабочих заасфальтировала 5км 060м шоссе,другая бригада -на 2км 280м больше.осталось покрыть асфальтом 965м шоссе.какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 км 060 м + 2 км 280 м = 7 км 340 м - заасфальтировала вторая бригада 2) 5 км 060 м + 7 км 340 м + 965 м = 13 км 365 м - должны заасфальтировать эти бригады
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