одна бригада рабочих заасфальтировала 5км 060м шоссе,другая бригада -на 2км 280м больше.осталось покрыть асфальтом 965м шоссе.какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?

Гость: Гость:

1) 5 км 060 м + 2 км 280 м = 7 км 340 м - заасфальтировала вторая бригада 2) 5 км 060 м + 7 км 340 м + 965 м = 13 км 365 м - должны заасфальтировать эти бригады