Сочинение на тему как я провел зимние каникулы ученик 4 класса
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Сочинение на тему как я провел зимние каникулы ученик 4 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На зимних каникулах я отдыхал от школы. Но это не значит, что я весь день валялся в кровати. Наоборот - я постоянно был чем-то занят. Мы ходили с мамой на новогодние праздники. Я катался на санках в парке, играл в снежки с друзьями, ходил на горку. Новогодние каникулы пролетели очень быстро и опять нужно идти в школу. А отдохнуть я еще не успел.
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